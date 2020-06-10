Дмитрий Самбуров: «Вода - это колыбель жизни»

В Обнинске день очистки водоемов, по традиции, отметили не на словах, а на деле.

Каждый год, в первое воскресенье июня, отмечается Международный день очистки водоемов. Этот праздник стал традиционным для России, Белоруссии, Украины и других стран бывшего СНГ.

В Обнинске он отмечается не на словах, а на деле уже на протяжении семи лет. Каждый год президент Фонда «Усадьба Белкино» и депутат Дмитрий САМБУРОВ надевают водолазные костюмы с аквалангами и погружаются на дно Белкинского пруда.



Международный день очистки водоемов отмечается в России, Украине, Беларуси и других странах СНГ ежегодно в первое воскресенье июня с 2003 года. Инициаторы праздника - члены американской профессиональной Ассоциации инструкторов по дайвингу (PADI). Впервые он прошел во многих странах мира в 1995 году.

В проведении праздника участвуют дайверы, добровольцы и экологические организации. Создаются водосборные общественные группы для удаления мусора и вторсырья из общественных мест отдыха, а именно- со дна водоемов и их прибрежных линий.

В этом году праздник отмечали 6 июня.

Для Обнинска это действительно важный и необычный день. Перед началом каждого купального сезона неравнодушные жители наукограда собираются на Белкинских прудах, чтобы очистить здешние водоемы от мусора и тины. В роли инициаторов «чистого» праздника еще семь лет назад выступил депутат Обнинского Городского Собрания Дмитрий САМБУРОВ, вице-президент фонда «Усадьба Белкино» Юрий МИХЕЕВ, председатель попечительского Совета фонда Михаил НАРУСОВ, ныне действующий президент Фонда Андрей ДРОЗДОВ.

С тех самых пор каждый год на дно Белкинских прудов погружаются самые настоящий дайверы - Дмитрий Самбуров и Андрей Дроздов.

Уже седьмой год подряд Дмитрий Анатольевич и Андрей Викторович очищают пруды от мусора, причем, как нижний пруд, так и верхний.

- Этот праздник существует для того, чтобы мы не забывали о проблемах экологии, о том, что нужно беречь природу. Вода - это колыбель жизни, поэтому мы с неравнодушными людьми собираемся здесь каждый год, чтобы очистить пруды от мусора, - говорит Дмитрий САМБУРОВ.

К счастью, в Обнинске наблюдается неплохая динамика состояния Белкинских прудов. Еще несколько лет назад со дна водоема дайверы поднимали самый разный хлам, начиная от мелкого - вроде бутылок, и заканчивая крупногабаритным - автомобильными покрышками и прочим.

Кстати

Сенсационной находкой еще в 2014 году стал магазин от немецкого автомата MP-40, который сначала чуть не приняли за корягу. Однако, благодаря внимательному сотруднику МЧС, артефакт времен войны был опознан. Основная часть оружия, несмотря на все усилия, осталась на дне прудов, очевидно, в ожидании следующих акций. Находку передали в краеведческий музей.

На этот раз, к счастью исследование дна показало, что пруд сегодня чист и безопасен. По мнению, дайверов, все дело в том, что за его состоянием следят представители вейк-парка, расположенного на побережье.

Тем временем, пока дайверы исследовали дно, остальные могли принять участие в очистке берегов. Юрий Фрай, например, признался, что сам очень болеет за экологию и всегда готов оказать содействие подобным акциям.

- Когда люди берутся за какое-то дело, поддерживают его из года в год, они совершенно по-другому относятся к своему городу и к экологии в целом. Это классно, что у нас есть такие неравнодушные люди! - сказал Юрий Владимирович.

Кстати, то, чем уже на протяжении многих лет занимаются Андрей Дроздов и Дмитрий Самбуров, под силу не каждому: для этого необходимо иметь специальную подготовку и определенный опыт и выносливость.

Интересно

БЕЛКИНСКИЙ ПАРК - ЖЕМЧУЖИНА ПЕРВОГО НАУКОГРАДА

Белкинский парк действительно можно назвать жемчужиной Обнинска. Он стал излюбленным местом горожан. Здесь любят гулять мамочки с детьми, влюбленные парочки, пенсионеры, спортсмены - в общем, все.

А ведь еще несколько лет назад эта территория была заброшена. Но однажды группа инициативных людей, меценатов, решила объединиться и привести парк в порядок. Работа была проведена колоссальная, и она того стоила.

Фонд «Усадьба Белкино» был учрежден 12 сентября 2002 года группой ведущих предпринимателей города Обнинска, чтобы восстановить памятник культурного наследия и создать здесь благоустроенную зону отдыха для жителей города. С этого дня в истории усадьбы открылась новая страница.

Многолетняя работа по восстановлению и содержанию этого достопримечательного места ведется Фондом на благотворительные средства, в основном, на добровольные пожертвования его учредителей и членов.

За двенадцать лет Фонд сумел восстановить и благоустроить заброшенную усадьбу Белкино. При этом был сохранен уникальный облик архитектурно-паркового ансамбля XVIII века, восстановлена вся гидротехническая система: два больших пруда - верхний и нижний - и великолепный каскад из четырех малых прудов, а также старинный парк с исторической планировкой. Воссоздано здание одноэтажного флигеля при главном доме, где обустроен концертный зал.

Благодаря усилиям неравнодушных людей, теперь парк живет полноценной жизнью. Жители Обнинска считают его лучшим местом для отдыха на природе, в атмосфере живой истории.

Дарья ГУМЕРОВА

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